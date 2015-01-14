Военные пенсии: к чему приведет заморозка

Заморозка ежегодного увеличения размера денежного довольствия на 2% для расчета военных пенсий продлена еще до 2021 года. Соответствующий закон прошел окончательное чтение в Госдуме, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на URA.ru

Действие закона о том, что военные пенсии подлежат пересмотру одновременно с увеличением денежного довольствия некоторых категорий военнослужащих в 2% с 1 января 2013 года, было приостановлено еще в 2015 году. Однако депутаты приняли решение продлить заморозку до 1 января 2021 года. При этом размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, сохранится и составит 73,68%.

По словам замминистра обороны Леонида Горина, темп роста военных пенсий имеет положительную динамику. «Военная пенсия поднимется до 26 968 рублей из расчета на 1 октября 2020 года», — цитирует «Российская газета» Горина.

С 2011 года военная пенсия с 10,6 тысячи рублей выросла в 2,6 раза, отмечает Горин.

Политика России в отношении военных грозит властям страны ультиматумом со стороны Вооруженных сил, высказал мнение полковник запаса, военный обозреватель Александр Жилин, говоря о заморозке военных пенсий.

«Так они могут довести ситуацию до того, что армия выдвинет ультиматум действующей власти. Регулярная армия существует для того, чтобы принять на себя первый удар, погибнуть, продержаться до тех пор, пока не будет отмобилизована вся страна. Депутаты, которые установили себе сумасшедшие зарплаты и пенсии, отказывают добавить копейки к жалким пенсиям военнослужащих. Это предательство. Так могут поступать только люди с низкой социальной ответственностью», — сказал Жилин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]