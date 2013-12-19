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Спецтехника вышла на дороги Приморья

Спецтехника вышла на дороги Приморья

Источник фото: АО «Примавтодор»

На дорогах Приморского края работает 314 единиц спецтехники. АО «Примавтодор» в связи с прохождением циклона работает в режиме повышенной готовности, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как рассказали на предприятии, в некоторых районах уже начались осадки. Так, мокрый снег прошел в Ханкайском районе. Дорожные рабочие обработали дорогу противогололедными материалами. В Дальнереченском, Кировском, Красноармейском, Пожарском, Спасском районах прошел снег, идет очистка от снега и наледи, обработка дорог. Задействованы автогрейдеры, дорожные комбинированные машины, самосвалы.

«В других муниципалитетах, где начались дожди, ведется мониторинг дорожной обстановку, в случае необходимости техника готова приступить к работе. На данный момент у нас работает 314 единиц техники, 179 дорожных рабочих, заготовлены реагенты», – отметили в Примавтодоре.

В связи с непогодой ведется круглосуточное дежурство на опасных участках: перевалах, склонах, поворотах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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