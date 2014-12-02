Дороги в Приморье продолжают очищать от снега

В Приморье продолжается очистка от снега и обработка дорог краевого значения противогололедными материалами. Дежурство ведется круглосуточно, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, на данный момент сильных осадков в регионе не наблюдается. Небольшой снег прошел в Кировском, Дальнереченском, Красноармейском районах. АО «Примавтодор» продолжает ликвидировать последствия снегопада.

«Ситуация находится под контролем. Если поступают сообщения от жителей о затруднениях в проезде автотранспорта, сразу реагируем – отправляем на участок технику и специалистов», – отмечают в ведомстве.

В пятницу, 15 января, вновь ожидается сильный снегопад в южной и центральной части края. АО «Примавтодор» начал подготовку к циклону: ведется заготовка противогололедных материалов в филиалах предприятия, техника проходит технический осмотр при необходимости.

Помимо этого, АО «Примавтодор» устраняет наледь, ведет работу по вырубке кустарников, подсыпке скользких участков, ремонту металлического барьерного ограждения, очистке автопавильонов, посадочных площадок и заездных карманов.

Автолюбителей просят быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам также следует быть аккуратными, особенно при пересечении проезжей части.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]