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Светосигнальное спецоборудование установили на взлетно-посадочных полосах в двух районах Приморья

Светосигнальное спецоборудование установили на взлетно-посадочных полосах в двух районах Приморья

Источник фото: КГУАП «Пластун-Авиа»

Завершились работы по установке на взлетно-посадочных полосах в Кавалерово и Тернее светосигнального оборудования. Новое оснащение повысит безопасность полетов воздушных судов в темное время суток, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, оборудование было приобретено в рамках инвестиционной программы краевого предприятия «Пластун-Авиа». Стоимость модернизации составила 3,5 миллиона рублей.

«Установленное светосигнальное оборудование на посадочных площадках Кавалерово и Терней обеспечивает безопасные полеты в темное время суток. Также оно позволяет увеличить полетный день, осуществляя вылеты с посадочных площадок в вечернее время», – уточнили в ведомстве.

По словам специалистов, смонтированная LED-система освещения – продукт нового поколения, потребляет в 15 раз меньше электроэнергии, чем его аналоги, надежны и долговечны в работе, просты в эксплуатации.

Напомним, в Приморье в настоящее время действуют 15 посадочных площадок, последняя из которых была открыта в феврале в селе Малая Кема. На этот год запланирован ремонт и модернизация инженерной инфраструктуры этих объектов. В частности, установят модульное здание аэровокзала в селе Агзу, реконструируют склад горюче-смазочных материалов в Тернее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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