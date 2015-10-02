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Припаркованные машины оказались в плену стихии

Припаркованные машины оказались в плену стихии

Источник фото: dps_vl

Во Владивостоке появились жертвы непогоды, «Вести:Приморье».

Дождь, снег и низкая температура показали свое коварство. Владельцы авто сильно  расстроились, когда увидели свои автомобили под упавшими на них ветками деревьев. В пабликах пишут, что такое произошло в нескольких районах города.

«Надо деревья старые выпиливать, и садить молодые», «А сколько можно под деревья машины ставить? ума нету вообще, каждый раз одно и тоже», «И почти в каждом дворе», «У нас на заводе падают и падают деревья! Ещё и свет вырубили!», отмечают в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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