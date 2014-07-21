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Владивосток попал под невиданный удар стихии? Видеорепортаж Татьяны Дубко

Владивосток попал под невиданный удар стихии

Сегодня приморцам крепко досталось. Погода стала ухудшаться еще накануне вечером. Шел дождь. Следом, легкий минус ночью. И осадки перешли в ледяной дождь. За считанные часы улицы приморских городов покрылись ледяной коркой. В прозрачной глазури оказались  деревья, провода, дорожные знаки. Наверное, сейчас самое опасное место — это тротуары. Деревья не выдерживают ледяного панциря и с треском валятся.  Уже даже не имеет смысла считать, сколько стволов повалено. Такая картина на каждой улице.

С утра  владивостокцы недоумевали - что делать: открывать зонт, который тут же леденел на ветру или обувать зимнюю обувь, которая тут же промокала. Дорога на работу превратилась в квест. На работу люди добирались по несколько часов.

Жертв к счастью нет. Но нам прислали видео с Нейбута 34. С крыши на припаркованный автомобиль упала плита. Буквально раздавила машину. К счастью пострадавших нет.

Самое интересное, погода повторяет сценарий.  Спустя три года, с разницей буквально в сутки —  снова ноябрьский коллапс. Если в ноябре 2017 года — город оказался в снежной ловушке.

В этом же году Владивосток накрыл снегодождь, а по краю дороги превратились в каток. О циклоне синоптики и МЧС предупреждали заранее. В нашем эфире мы начали говорить о штормовом предупреждении еще с понедельника. Прогнозы оправдались на 100 процентов. Владивосток начал готовиться накануне. В городе развернули оперативный штаб по ликвидации последствий циклона. В режиме нон стоп с ночи по основным трассам курсирует 150 единиц техники. В ручную чистят улицы 160 рабочих. 

Сейчас на дорогах относительно спокойно. Затрудненно движение в основном в центре.  Закрыты опасные участки:  спуск на Шефнера, на объездной Седанка-Патрокл ограничено движения для большегрузов. Судя по картине пробок, большинство автовладельцев не стали садиться за руль. Но дело не только в ответственности. Многие просто не смогли открыть свои заледеневшие машины. Пример ледяного тюнинга можете увидеть на кадрах.

Из графика выбился и общественный транспорт. Даже не смотря на то, что в линейку вышли почти полтысячи автобусов. Не расчищены автобусные остановки, жалуются горожане. Скорее всего у дорожных служб просто не хватает рук. В авральном режиме работают и аварийные бригады коммунальных служб. Из-за обледенения электросетей и сильного ветра без света остались более 30.000 приморцев. Во Владивостоке  -  более 100 повреждений. Сейчас без электричества почти 1200 домов.

Делать выводы рано. Это, пожалуй, один из самых затяжных циклонов. Больше 30 часов непогоды предстоит в общей сложности выдержать Владивостоку и другим городам Приморья. В краевой столице впереди дождь со снегом и резкое похолодание. Столбик термометра окончательно уйдет в минус. Так что не меньшим испытание станет дорога домой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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Нынешний снегодождь - это самый суровый природный катаклизм, который переживал Владивосток?

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