Владивосток попал под невиданный удар стихии

Сегодня приморцам крепко досталось. Погода стала ухудшаться еще накануне вечером. Шел дождь. Следом, легкий минус ночью. И осадки перешли в ледяной дождь. За считанные часы улицы приморских городов покрылись ледяной коркой. В прозрачной глазури оказались деревья, провода, дорожные знаки. Наверное, сейчас самое опасное место — это тротуары. Деревья не выдерживают ледяного панциря и с треском валятся. Уже даже не имеет смысла считать, сколько стволов повалено. Такая картина на каждой улице.

С утра владивостокцы недоумевали - что делать: открывать зонт, который тут же леденел на ветру или обувать зимнюю обувь, которая тут же промокала. Дорога на работу превратилась в квест. На работу люди добирались по несколько часов.

Жертв к счастью нет. Но нам прислали видео с Нейбута 34. С крыши на припаркованный автомобиль упала плита. Буквально раздавила машину. К счастью пострадавших нет.

Самое интересное, погода повторяет сценарий. Спустя три года, с разницей буквально в сутки — снова ноябрьский коллапс. Если в ноябре 2017 года — город оказался в снежной ловушке.

В этом же году Владивосток накрыл снегодождь, а по краю дороги превратились в каток. О циклоне синоптики и МЧС предупреждали заранее. В нашем эфире мы начали говорить о штормовом предупреждении еще с понедельника. Прогнозы оправдались на 100 процентов. Владивосток начал готовиться накануне. В городе развернули оперативный штаб по ликвидации последствий циклона. В режиме нон стоп с ночи по основным трассам курсирует 150 единиц техники. В ручную чистят улицы 160 рабочих.

Сейчас на дорогах относительно спокойно. Затрудненно движение в основном в центре. Закрыты опасные участки: спуск на Шефнера, на объездной Седанка-Патрокл ограничено движения для большегрузов. Судя по картине пробок, большинство автовладельцев не стали садиться за руль. Но дело не только в ответственности. Многие просто не смогли открыть свои заледеневшие машины. Пример ледяного тюнинга можете увидеть на кадрах.

Из графика выбился и общественный транспорт. Даже не смотря на то, что в линейку вышли почти полтысячи автобусов. Не расчищены автобусные остановки, жалуются горожане. Скорее всего у дорожных служб просто не хватает рук. В авральном режиме работают и аварийные бригады коммунальных служб. Из-за обледенения электросетей и сильного ветра без света остались более 30.000 приморцев. Во Владивостоке - более 100 повреждений. Сейчас без электричества почти 1200 домов.

Делать выводы рано. Это, пожалуй, один из самых затяжных циклонов. Больше 30 часов непогоды предстоит в общей сложности выдержать Владивостоку и другим городам Приморья. В краевой столице впереди дождь со снегом и резкое похолодание. Столбик термометра окончательно уйдет в минус. Так что не меньшим испытание станет дорога домой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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