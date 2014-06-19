ОГЭ-2021: изменений больше, чем на ЕГЭ

ФИПИ утвердил демоверсии и другие документы, которые касаются ОГЭ в девятом классе, сообщают «Вести:Приморье». В отличие от ЕГЭ, изменений на экзаменах для девятиклассников гораздо больше, отмечает «РГ».

История

Число заданий значительно увеличено: с 21 до 24. Добавлены три задания с кратким ответом. Они касаются проверки знаний по всеобщей истории. Например, вас могут спросить, участником какого события был Мартин Лютер (не Кинг, а тот, который богослов), когда была осада Орлеана (вспоминаем Жанну д* Арк)? Так что берем в руки учебник, к примеру, Виктории Ивановны Уколовой по Средним векам (большинство девятиклассников занимались именно по нему) и повторяем все темы.

Обществознание

Сократилось число заданий с кратким ответом, но добавилось задание с развернутым ответом на анализ визуальной информации.

Например, вам покажут фото, где семья делает покупки в продовольственном отделе супермаркета, и попросят указать, о каком виде экономической деятельности идет речь?

Литература

Из-за этого появилась даже новая нумерация заданий. В работе появилось новое задание базового уровня, оно требует анализа самостоятельно выбранного фрагмента произведения. Например, вам предлагали для анализа фрагмент встречи Гринева и Пугачева из "Капитанской дочки" или любого другого, где требуется сравнить героев. Вы выполнили. А следом вас попросят припомнить и проанализировать любой другой фрагмент романа, где проявляются те или иные черты героев.

Есть изменения в принципе выбора, на выбор предлагаются не варианты блоков задания, а конкретные задания. По большому счету, для того, кто хорошо знает тексты, сложностей нет. Именно по такому принципу грамотные учителя дают на выбор школьникам темы сочинений по произведениям: вроде звучат по-разному, а по большому счету, об одном и том же.

Меняются задания по аудированию и задания на проверку письменной речи. В разделе на аудирование будет 11 заданий с кратким ответом. В задании на проверку письменной речи (это задание 35), надо написать личное (электронное) письмо другу по переписке.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, по планам, основной период ЕГЭ пройдет с 24 мая по 1 июля. Глобальных изменений в самой процедуре не планируется. Исключение - информатика: этот предмет впервые пройдет исключительно на компьютерах и будет разделен на два дня. Демоверсии заданий для выполнения на компьютерах уже опубликованы. Запланированы финальные апробации во всех регионах.

Чуть меньше месяца осталось до проведения итогового сочинения по русскому языку для выпускников в текущем учебном году. Министерство образования Приморья напоминало 11-классникам о необходимости подать заявление на участие в процедуре. В профильном ведомстве Приморского края напомнили, выпускники 11-х классов напишут итоговое сочинение 2 декабря.

Кроме выпускников текущего года итоговое сочинение по желанию могут написать и выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы.

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также те, кто получает среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, самостоятельно выбирают сроки написания итогового сочинения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]