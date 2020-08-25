Осталось 2 месяца: утверждены изменения в заданиях ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год

У выпускников осталось всего лишь два месяца, чтобы определиться с ЕГЭ по выбору и подать заявления на экзамен. Пока что отменять итоговую аттестацию ни в одиннадцатых классах, ни и в девятых, - Рособрнадзор не планирует, сообщают «Вести:Приморье».

Более того, ведомство окончательно утвердило все демоверсии заданий ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год. Чем они удивят школьников? Что изменится? И какие задания могут попасться? Об этом - в материале "РГ".

Больше всего изменений - в ЕГЭ по информатике. Этот экзамен впервые пройдет на компьютерах. Для выпускников уже опубликован онлайн-тренажер по этому предмету. Можно зайти, прокликать все задания - на то же практическое программирование. Выпускнику придется самому составить и отладить программу на одном из языков: С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык. Еще добавились задания на работу с электронными таблицами и информационный поиск. Таких "новинок" примерно треть. Остальные задания - изменились мало и по сути "переехали" в компьютерный формат из старой "бумажной" версии, но в более современном и адаптированном виде.

В ЕГЭ по математике, физике, химии, географии, обществознанию, и иностранным языкам изменений нет. ЕГЭ-2021 по биологии стал немного легче за счет того, что ребятам добавили еще целых 25 минут на работу: время увеличено с 210 до 235 минут.

Есть небольшие изменения в ЕГЭ по истории: в 2021 году для написания исторического сочинения выпускникам будут предложены на выбор три исторических процесса или деятельность трех личностей. Например, такие варианты: борьба Древнерусского государства с кочевниками в X - первой половине XII в.; внешняя политика России в 1689-1725 гг.; реформы госуправления в России в первой четверти XIX в. ; Ярослав Мудрый; А.Д. Меншиков; Г.К. Жуков.

Есть и серьезные изменения в самом массовом ЕГЭ по русскому языку. Девятое задание на правописание корней: если раньше выпускнику для ответов предлагались списки слов с пропущенными буквами, то теперь пропущенных букв нет. Все слова написаны полностью. Например, "увековечить", "исполнитель", "прославлять". Казалось бы, стало легче? Но это только кажется. На самом деле по месту пропуска буквы выпускник сразу видел, где корень слова и какая гласная безударная. И ему было проще. А теперь нужно провести морфемный разбор слова, найти корень и нужную гласную. И только потом понять, под какую орфограмму подпадает каждое слово. Причем таких орфограмм может быть три. Чередующиеся гласные в корне, проверяемые и непроверяемые.

Самое сложное задание - сочинение, оно идет под номером 27. Раньше выпускнику нужно было привести два примера-иллюстрации из исходного текста, пояснить их и указать между ними связь. Теперь же ее нужно не просто указать, но и проанализировать, а именно - раскрыть, конкретизировать, пояснить.

Несмотря на то, что в 2020 году девятиклассники экзамены не сдавали, изменения в 2021-м будут. Причем очень серьезные. Останутся прежними только русский язык, география и информатика.

А в обязательном и самом массовом ОГЭ по математике, к примеру, уменьшится число заданий. Два задания на преобразование алгебраических и числовых выражений объединятся в одно. Ну а в целом сохранится акцент на проверку применения математических знаний в реальных ситуациях. Выпускникам могут предложить рассмотреть план дачного участка с домом, баней, гаражом и огородом. А следом пойдут практические вопросы: сколько упаковок плитки нужно, чтобы вымостить дорожку перед гаражом? Найдите площадь жилого дома. Рассчитайте, какое отопление в нем выгоднее провести - электрическое или газовое? Эти знания в любом хозяйстве пригодятся, а не только на экзамене по математике.

В ОГЭ по обществознанию сокращено число заданий с кратким ответом. Зато добавлено пятое задание с развернутым ответом на анализ визуальной информации. Что это может быть? Например, в демоверсии предлагается фотография, где семья с ребенком выбирает вкусную дыню в овощном отделе супермаркета. Вопрос: "Какой это вид экономической деятельности?"

В ОГЭ по иностранным языкам изменился раздел по аудированию, в нем будет 11 заданий с кратким ответом. В письменной части нужно будет написать электронное письмо другу по переписке.

В ОГЭ по литературе серьезно изменилась структура. Теперь можно выполнить на выбор задания "1.1" или "1.2". Оба сразу делать не нужно. Плюс ко всему добавилось новое задание 2.1/2.2, требующее анализа фрагмента предложенного произведения. В демоверсии это "Капитанская дочка" Пушкина. Что важно? Нужно взять не тот же фрагмент, который уже лежит перед глазами, а самому вспомнить новый отрывок этого произведения - и проанализировать его по памяти. Полный список произведений и авторов, которые могут попасться на экзамене, опубликован в спецификации на сайте Федерального института педагогических измерений. Всего - около 30 авторов. Среди них: Карамзин, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Островский, Чехов и другие.

В ОГЭ по истории общее число заданий увеличено до 24 за счет добавления трех новых заданий с кратким ответом по всеобщей истории. В этом блоке выпускникам сначала дадут перечень процессов и событий. Например, 1) Греко-персидские войны 2) Столетняя война 3) Реформация в Германии 4) Война за независимость британских колоний в Северной Америке. А следом пойдут вопросы. Например, такие: "Участником какого из этих событий был М. Лютер?" "В ходе какого из этих процессов происходила осада Орлеана?"

Естественно-научный блок: биология, физика, химия тоже изменился. Сделан еще больший акцент на практику. К примеру, в ОГЭ по физике расширилось содержание экспериментального задания, которое выполняется на реальном оборудовании. К проведению косвенных измерений добавлено исследование зависимости одной физической величины от другой. А в биологии добавилось задание, проверяющее исследовательские умения выпускника. В ОГЭ по химии участников экзамена ждет реальный эксперимент. А в заданиях по этому предмету может попасться подобный вопрос: "Из перечисленных суждений о правилах работы с веществами выберите верные: 1) Хлор можно получать только в вытяжном шкафу. 2) При приготовлении раствора кислоты концентрированную серную кислоту приливают к воде. 3) При нагревании раствора пробирку с жидкостью держат строго вертикально. 4) Работу с едкими веществами следует проводить в резиновых перчатках.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]