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Сезон навигации маломерного флота в Приморье закрыт

Сезон навигации маломерного флота в Приморье закрыт

Источник фото: primorsky.ru

Губернатор края Олег Кожемяко подписал распоряжение о закрытии сезона навигации маломерного флота в Приморье, сообщают «Вести:Приморье».

Согласно распоряжению, навигационный период сезона 2020 в прибрежной акватории Приморья официально закрыт с 20 ноября.

«Ограничение касается маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам МЧС», – отметили специалисты министерства ГО и ЧС Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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