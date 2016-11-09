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Сезон навигации маломерного флота в Приморье закрыт
Губернатор края Олег Кожемяко подписал распоряжение о закрытии сезона навигации маломерного флота в Приморье, сообщают «Вести:Приморье».
Согласно распоряжению, навигационный период сезона 2020 в прибрежной акватории Приморья официально закрыт с 20 ноября.
«Ограничение касается маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам МЧС», – отметили специалисты министерства ГО и ЧС Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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