Девушка за рулем авто слетела с косогора, разбив несколько припаркованных машин
Во Владивостоке на улице Черняховского утром произошло ДТП, сообщают «Вести:Приморье».
Авария произошла в 7 часов утра. Момент падения авто попал на камеру видеонаблюдения.
Со слов водителя Toyota Harrier, девушка на Nissan Tiida поднималась наверх, затем остановилась, водитель Harrier решил её обойти, в это время рулевая Tiida резко нажала газ, её крутануло и бросило на Harrier, затем Tiida слетела с косогора и ударила три припаркованных автомобиля.
В результате ДТП пострадала водитель Tiida, она была госпитализирована с травмой позвоночника, отметили в одном из приморских пабликов.
Детали аварии уточняются.
«Даже не представляю, что она пережила в этот момент», «На этой дороге попадают все, не важен пол, возраст и стаж», «Там очень опасный спуск. Как девушка?», «На Черняховского адский лед. Возможно, человек этого не знал и не успел сориентироваться, тем более в темноте. Девушке здоровья», отметили в комментариях.
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