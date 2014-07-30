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В Зарубино завершили укладку асфальта разрушенной тайфуном дороги

В Зарубино завершили укладку асфальта разрушенной тайфуном дороги

Источник фото: архив whatsapp «Вести:Приморье»

Специалисты АО «Примавтодор» завершили укладку асфальта разрушенной тайфуном «Майсак» дороги, сообщают «Вести:Приморье».

Специалистами уложено 1200 тонн асфальтобетона в два слоя. В настоящее время ограничения для движения на данном участке сняты.

Отметим, ранее было сделано основание и проведен ямочный ремонт.

«Этот участок смыло водой в сентябре. Дорога была в очень плохом состоянии. Отремонтировали полотно протяженность около 1 километра», – отметили в «Примавтодоре».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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