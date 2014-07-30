В Зарубино завершили укладку асфальта разрушенной тайфуном дороги

- это форс-мажор, вызванный природной стихией. Такого удара не выдержали бы никакие энергосети, энергетики не виноваты

- ледяной дождь в любом случае привел бы к сбоям в подаче электроэнергии. Но если бы энергетики вовремя и сполна следили за состоянием электросетей, то ущерб был бы на порядок ниже

- виноваты энергетики, которые не поддерживали электросети в должном состоянии