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В Зарубино завершили укладку асфальта разрушенной тайфуном дороги
Специалисты АО «Примавтодор» завершили укладку асфальта разрушенной тайфуном «Майсак» дороги, сообщают «Вести:Приморье».
Специалистами уложено 1200 тонн асфальтобетона в два слоя. В настоящее время ограничения для движения на данном участке сняты.
Отметим, ранее было сделано основание и проведен ямочный ремонт.
«Этот участок смыло водой в сентябре. Дорога была в очень плохом состоянии. Отремонтировали полотно протяженность около 1 километра», – отметили в «Примавтодоре».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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