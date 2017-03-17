Новости Общество
Сегодня, 17:07

Путепровод на дороге Артем – Находка – Порт Восточный заасфальтировали

Путепровод на дороге Артем – Находка – Порт Восточный заасфальтировали

Источник фото: АО «Примавтодор»

Дорожники завершили укладку асфальта на одном из путепроводов автомобильной дороги Артем–Находка–Порт Восточный, которая вызывала нарекания жителей прилегающих муниципалитетов и тех, кто бывает на юге Приморья с туристскими и бизнес-целями. Всего в этом году ремонтируют участки этой трассы общей протяженностью 47 километров, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как рассказали в АО «Примавтодор», длина путепровода составляет 428 метров. Рабочие уложили 1,5 тысячи тонн асфальта. Перед укладкой провели подготовительные работы: срезали фрезой старое покрытие, отремонтировали продольный шов моста, уложили выравнивающий и верхний 50-миллиметровый слой асфальтобетона.

«В ремонте было задействовано 20 человек и 10 единиц техники», – уточнили специалисты.

Всего на автомобильной дороге Артем–Находка–Порт Восточный отремонтируют 47 километров трассы, работают несколько подрядчиков.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме