Путепровод на дороге Артем – Находка – Порт Восточный заасфальтировали

Дорожники завершили укладку асфальта на одном из путепроводов автомобильной дороги Артем–Находка–Порт Восточный, которая вызывала нарекания жителей прилегающих муниципалитетов и тех, кто бывает на юге Приморья с туристскими и бизнес-целями. Всего в этом году ремонтируют участки этой трассы общей протяженностью 47 километров, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как рассказали в АО «Примавтодор», длина путепровода составляет 428 метров. Рабочие уложили 1,5 тысячи тонн асфальта. Перед укладкой провели подготовительные работы: срезали фрезой старое покрытие, отремонтировали продольный шов моста, уложили выравнивающий и верхний 50-миллиметровый слой асфальтобетона.

«В ремонте было задействовано 20 человек и 10 единиц техники», – уточнили специалисты.

Всего на автомобильной дороге Артем–Находка–Порт Восточный отремонтируют 47 километров трассы, работают несколько подрядчиков.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]