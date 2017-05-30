В Приморье временно закроют проезд на одном из участков трассы Артем - Находка

В ночь с пятницы, 7 мая на субботу, 8 мая – с 23:00 и до 5:00 – будет перекрыта часть трассы Артём – Находка у поворота на Артём ГРЭС, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Из-за аварийного состояния путепровода на этом участке в конце апреля был введён режим повышенной готовности к предупреждению ЧС.

«С 23:00 7 мая до 5:00 8 мая в связи с производством работ по фрезерованию верхних слоёв асфальтобетонного покрытия и в дальнейшем установкой габаритных ворот для ограничения движения грузового транспорта будет закрыто движение на путепроводе, расположенном на автомобильной дороге Артём – Находка – порт Восточный км 19+524 (поворот на Артём ГРЭС)», – говорится в официально сообщении регионального правительства.

Движение автотранспорта будет осуществляться через подъезд к Артёму от трассы Владивосток – Находка и трассы Владивосток – Находка – Суражевка – Кролевец.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]