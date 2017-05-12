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Вчера, 19:45

На трассе Артем – Находка изменят сплошную линию разметки

На трассе Артем – Находка изменят сплошную линию разметки

Источник фото: Игорь Новиков (Правительство ПК)

До 25 ноября дорожники изменят сплошную линию разметки на прерывистую на трассе Артем–Находка. Это будет сделано на тех участках дороги, где позволят нормы безопасности дорожного движения, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, горизонтальная дорожная разметка на отремонтированной автодороге Артем–Находка–Порт Восточный нанесена в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения (ПОДД). Однако сплошная линия разметки практически по всей протяженности трассы вызвала многочисленные нарекания автомобилистов. Жалобы на это потупили, в том числе, и в социальные сети Губернатору Приморья Олегу Кожемяко.

«В связи с этим министерством по договоренности с специализированной компанией, занимающейся диагностикой и обследованием автомобильных дорог, проводятся обследования участков этой трассы. В тех местах, где возможно изменить сплошную линию разметки на прерывистую, не противореча безопасности дорожного движения, это будет сделано», – уточнили в ведомстве.

Специалисты добавили, что новая разметка на участках дороги появится до 25 ноября этого года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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