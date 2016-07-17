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"Первый как вождь, а за ним всё племя": владивостокцы устроили ночью массовый дрифт

"Первый как вождь, а за ним всё племя": владивостокцы устроили ночью массовый дрифт

Источник фото: Скрин видео

Массовый дрифт устроили автолюбители ночью во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье". Видео опуликовал в Сети leshiy_jan. 

"Первый как вождь, а за ним всё племя", "Там же дыр на дороге...", "Можно снимать свой форсаж", "Единственный город, куда хочется", - комментируют видео подписчики.

Судя по публикациям на его страничке, leshiy_jan сам занимается дрифтом. И по всей видимости, "первый, как вождь" - это именно он.

 

Видео - leshiy_jan
 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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