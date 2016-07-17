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"Первый как вождь, а за ним всё племя": владивостокцы устроили ночью массовый дрифт
Массовый дрифт устроили автолюбители ночью во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье". Видео опуликовал в Сети leshiy_jan.
"Первый как вождь, а за ним всё племя", "Там же дыр на дороге...", "Можно снимать свой форсаж", "Единственный город, куда хочется", - комментируют видео подписчики.
Судя по публикациям на его страничке, leshiy_jan сам занимается дрифтом. И по всей видимости, "первый, как вождь" - это именно он.
Видео - leshiy_jan
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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