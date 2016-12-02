Смертельная красота: пациент скончался во время медпроцедуры в кабинете у врача-косметолога

В одной из частных клиник столицы Приморья во время лечения ожирения скончался пациент. Позже выяснилось, что у врача-косметолога, которая проводила процедуру, не было соответствующего сертификата. Теперь медику грозит до шести лет лишения свободы, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Прокурор Фрунзенского района Владивостока утвердил обвинительное заключение в отношении медицинского работника. Её обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя, повлёкших по неосторожности смерть человека).

«По версии следствия, врач-косметолог одной из частных клиник Владивостока не имела сертификата (лицензии) о сдаче квалификационного экзамена по специальности «эндокринология» и «диетология», - сообщает прокуратура Приморского края. - Однако в декабре 2015 года она оказывала жителю краевой столицы медицинские услуги по снижению веса. Вместе с тем при оказании услуги врачом разработана и применена методика лечения ожирения, не соответствующая действующему законодательству в области здравоохранения, не проведена диагностика состояния здоровья пациента и динамический контроль за его состоянием при проведении медицинских манипуляций. Во время очередной процедуры наступила смерть пациента».

За совершение данного преступления подсудимой грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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