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Пьяный приморец с малолетними детьми перевернулись на мотоцикле, один ребенок погиб

Пьяный приморец с малолетними детьми перевернулись на мотоцикле, один ребенок погиб

Фото: krpress.ru

Прокуратурой г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края,  в июле 2019 года в пос. Минка на о. Русском в г. Владивостоке фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатить на мотоцикле с боковым прицепом (коляской) двух малолетних детей. Не справившись с управлением, он совершил выезд за пределы проезжей части в кювет и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия малолетняя дочь водителя получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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