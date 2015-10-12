Пьяный приморец с малолетними детьми перевернулись на мотоцикле, один ребенок погиб
Прокуратурой г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в июле 2019 года в пос. Минка на о. Русском в г. Владивостоке фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатить на мотоцикле с боковым прицепом (коляской) двух малолетних детей. Не справившись с управлением, он совершил выезд за пределы проезжей части в кювет и допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате дорожно-транспортного происшествия малолетняя дочь водителя получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
01.08.2017 В Михайловском районе суд рассмотрит дело о смертельном ДТП
-
04.12.2018 В Приморье суд рассмотрит дело водителя, совершившего смертельное ДТП
-
20.11.2018 В Спасске-Дальнем перед судом предстанет водитель, повторно севший за руль в состоянии опьянения
-
05.12.2016 В Приморье перед судом предстанет местный житель по обвинению в смертельном ДТП
-
02.08.2016 Таксист-наркоман, сбивший во Владивостоке женщину с ребенком, пойдет под суд
-
12.10.2015 Во Владивостоке суд рассмотрит дело о ДТП, в результате которого погиб пожилой мужчина
Добавить комментарий