Приморцу грозит 5 лет лишения свободы за смертельный наезд на пешехода

Прокуратурой г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, в ходе предварительного следствия установлено, что трагедия произошла в октябре 2019 года по ул. Артековской в г. Владивостоке.

Фигурант, двигаясь в районе детского центра «Океан» на своем автомобиле с превышением разрешенного на данном участке скоростного режима, совершил наезд на пожилую женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 3 ст. 264 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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