Житель Находки за смертельное ДТП получил условный срок

Находкинским городским судом вынесен приговор местному жителю, 1961 г.р., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в июле 2019 года фигурант во время движения по улице Бокситогорской в г. Находке в темное время суток в нарушение правил дорожного движения, проявив преступную небрежность, совершил наезд на гражданку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, в результате которого от полученных телесных повреждений наступила смерть последней.

Признав подсудимого виновным, суд (с учетом полного признания вины) назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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