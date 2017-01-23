Новости Происшествия

Сегодня, 13:25
 

Житель Находки за смертельное ДТП получил условный срок

Житель Находки за смертельное ДТП получил условный срок

Находкинским городским судом вынесен приговор местному жителю, 1961 г.р., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в июле 2019 года фигурант во время движения по улице Бокситогорской в г. Находке в темное время суток в нарушение правил дорожного движения, проявив преступную небрежность, совершил наезд на гражданку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, в результате которого от полученных телесных повреждений наступила смерть последней.

Признав подсудимого виновным, суд (с учетом полного признания вины) назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря