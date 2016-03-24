Определен техзаказчик для завершения строительства ЖСК «Остров»

Техническим заказчиком для завершения строительства ЖСК «Остров» выбрано казенное предприятие Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» (КППК «Приморкрайстрой)». Соответствующее решение приняло правления жилищно-строительного кооператива, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По словам генерального директора АО «Корпорация развития Приморского края» Ольги Сун-жаю, выбор в пользу государственной структуры обусловлен существенным снижением возможных рисков и фактом соответствия организации условиям федерального закона.

«Данная компания согласована Правительством Приморского края для того, чтобы выполнять функции технического заказчика и строительного контроля для ЖСК “Остров”. И в адрес жилкооператива было направлено соответствующее предложение. Приморкрайстрой – единственная подведомственная Правительству региона структура, которая профессионально способна выполнять функции по управлению проектами строительства и выполнению строительного контроля за качеством производимых работ, а также в полной мере соответствует требованиям, предусмотренным 161-ФЗ “О содействии развитию жилищного строительства”. Мы сможем нести полную ответственность за действия краевого предприятия и в полном объеме можем контролировать его работу по завершению строительства ЖСК “Остров”», – отметила она.

Новый техзаказчик сможет приступить к выполнению работ уже в 2020 году по условиям разработанного рабочей группой во главе с Корпорацией развития Приморского края дополнительного соглашения к договору финансирования. Документ был согласован АО «ДОМ.РФ» для ускорения строительного процесса на площадке.

«Дополнительное соглашение к договору финансирования позволяет параллельно проходить государственную экспертизу и поэтапно передавать площадки подрядчикам, чтобы более оперативно возобновлять строительные работы. Соглашение также дает возможность начать авансирование нового генподрядчика и ускорить выход рабочих на площадку. Сокращен порядок отчетности и изменены требования к банковской гарантии», – сообщил директор АО «ДОМ.РФ» по жилищно-строительным кооперативам Павел Вараксин.

К середине декабря должен быть выбран генеральный подрядчик для ЖСК «Остров», соответствующий требованиям 161-ФЗ (ч.25 ст.16.5). Правление жилкооператива одобрило вариант, при котором кандидатуру нового генерального подрядчика должен выбрать пока действующий технический заказчик ООО «Триумфальная арка».

Сегодня на площадке ЖСК «Остров» производится фиксация работ, выполненных в 2019 году компанией «РК-Строй». Создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители краевого учреждения «Управление капитального строительства Приморского края», АО «Корпорации развития Приморского края» и ЖСК «Остров». На данный момент подписаны акты по четырем участкам из пяти.

Напомним, 1 октября вопрос о необходимости завершения строительства на острове Русский домов ЖСК «Остров» на совещании с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным в очередной раз поднял Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В начале ноября между ЖСК «Остров» и АО «ДОМ.РФ» был подписан договор оказания безвозмездной финансовой помощи на завершение строительства на сумму 1,6 миллиарда рублей. Соответствующее поручение ранее дал Премьер-министр Михаил Мишустин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]