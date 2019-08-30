В Приморье достроят восемь проблемных многоквартирных домов

Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края признал восемь многоквартирных домов ЖСК «Остров» проблемными. Теперь завершить их строительство можно будет с использованием одного из механизмов фонда, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как сообщили в министерстве строительства Приморья, положительное решение о достройке восьми домов жилищного кооператива на острове Русский было принято членами совета фонда в четверг, 15 апреля.

«Принято соответствующее решение о финансировании Фондом поддержки обманутых дольщиков Приморского края мероприятий по завершению строительства данных проблемных объектов», – уточнили специалисты.

Напомним, работы на первом и пятом участках ЖСК «Остров» (104 дома) ведутся в соответствии с графиком. Для контроля за ходом строительства раз в две недели проводятся совещания в штабе стройки. Такое поручение дал губернатор Приморья Олег Кожемяко, который и сам регулярно выезжает на объект.

«Подрядчики с каждым днем наращивают темпы работ. Стоит задача осенью сдать первую очередь кооператива, деньги на эти цели есть – Президент России дал соответствующие поручения Правительству, оно их выполнило», – подчеркнул Губернатор в ходе одного из последних выездов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]