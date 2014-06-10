Китайский бизнесмен лишился полумиллиарда рублей по вине мошенника из Приморья

Проверку по факту обращения в полицию гражданина КНР с заявлением о мошеннических действиях в особо крупном размере проводят сотрудники силовых ведомств. Иностранный инвестор заключил договор с директором российской компании из Уссурийска о строительстве жилых домов, перевёл ему полмиллиарда рублей и был обманут при возврате денежных средств после продажи жилплощади.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, с заявлением о происшествии в полицию в конце ноября обратился 46-летний руководитель крупной китайской компании, расположенной в городе Суйфэньхэ. По словам бизнесмена, ещё несколько лет назад он заключил договор с генеральным директором российской строительной компании о возведении в Уссурийске ряда жилых домов для продажи квартир.

Согласно договору, директор строительной фирмы получил на эти цели от китайского инвестора более 500 млн рублей и обязался вернуть деньги с процентами после реализации построенных площадей.

В течение нескольких лет все новостройки были введены в эксплуатацию, а квартиры проданы клиентам. Однако директор компании-застройщика не спешил возвращать деньги китайскому инвестору. Длительное время он кормил своего компаньона различными обещаниями, а затем вообще стал избегать общения и встреч с ним.

Когда терпение бизнесмена из Китая кончилось, он понял, что принадлежащие ему сотни миллионов рублей никто не вернёт. Иностранец собрал необходимые документы, подтверждающие перевод крупных сумм на счёт российской строительной компании, а затем обратился с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы.

Полицейские опросили пострадавшего и вскоре выяснили, что директор фирмы-застройщика в Уссурийске ранее уже был судим за мошенничество в сфере строительного бизнеса в особо крупном размере, повлёкшее лишение права граждан на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Стражи порядка приступили к установлению местонахождения подозреваемого, а также установлению всех обстоятельств произошедшего. По факту заявления бизнесмена о мошенничестве проводится доследственная проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru