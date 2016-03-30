Гендиректор строительной компании и его супруга попались на хищении десятков миллионов денег приморцев

Прокуратура Владивостока направила в суд уголовное дело о многомиллионном хищении денежных средств граждан при реконструкции жилого дома, сообщают «Вести:Приморье».

Прокуратура г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и генерального директора строительной компании и его супруги.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное группой лиц по предварительном сговору в особо крупном размере), ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в крупном размере).

По версии следствия, в 2016 г. организация получила разрешение на строительство и реконструкцию жилого дома по ул. Иртышской в г. Владивостоке, предполагавшее надстройку, переустройство и перепланировку помещений общего пользования. В результате реконструкции создавались новые жилые помещения.

В 2012-2018 г.г. учредитель и генеральный директор юридического лица и его супруга, не заключив предусмотренные законом договоры участия в долевом строительстве, привлекли денежные средства 31 гражданина в размере более 64 млн рублей, отметили в ведомстве.

Фактически затратив на реконструкцию объекта около 12 млн рублей, оставшиеся деньги обвиняемые присвоили себе.

Кроме того, в целях легализации денежных средств, полученных от граждан, они приобрели загородный дом и земельный участок, зарегистрировав право собственности на малолетнего ребенка и престарелого отца мужчины.

Уголовное дело направлено в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

На приобретенное имущество наложен арест.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru