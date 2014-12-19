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К сдаче экзамена на права могут не допустить. Названы условия

К сдаче экзамена на права могут не допустить. Названы условия

Министерство внутренних дел сформулировало и прописало шесть оснований, которые не позволят кандидату в водители сдать экзамен на права. Все они прописаны в новом проекте административного регламента, сообщают «Вести:Приморье».

В регламенте уточняется, что к экзамену не будут допускать лиц ранее лишенных водительских прав, а также кандидатов в водители, которые указали в документах недостоверные сведения, пишет ТАСС. «В приеме экзамена откажут, если документы кандидата в водители имеют признаки подделки или были похищены, если человек не оплатил государственную пошлину», — говорится в регламенте. Кроме того, кандидат в водители не сможет сдать экзамен, если автошкола, в которой он учился, не имеет лицензии на осуществление образовательной деятельности.

«В случае принятия решения об отказе в допуске к экзамену в заявлении указываются соответствующие основания отказа», — сказано в проекте документа. О причине отказа заявителя должны будут уведомить в письменной форме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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