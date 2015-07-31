Борьба продолжается: МВД готовит «сюрприз» водителям

Водителей, привлеченных за управление в нетрезвом виде, у которых не было прав, не допустят к экзаменам в течение года. Это заложено в проекте поправок в закон "О безопасности дорожного движения", которые МВД внесло в правительство для рассмотрения на рабочей группе по "регуляторной гильотине", сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «РГ».

Лишенные прав водители, в том числе и за управление в нетрезвом виде, и по ныне действующим нормам не смогли бы сдать экзамен на получение водительского удостоверения, пока они отбывают наказание. Однако остается такая категория граждан, которой эти строгости законодательства не касаются. А именно те, у кого прав нет априори, но, тем не менее, они попались за рулем в нетрезвом виде или отказались от медосвидетельствования. Таким горе-водителям Кодекс об административных правонарушениях предусматривает наказание в виде ареста от 10 до 15 суток. Сразу после отбытия ареста такой гражданин может спокойно отправится в ГИБДД на экзамен и получить водительское удостоверение. Чтобы устранить эту несправедливость МВД и вносит соответствующие поправки.

Когда документ вступит в силу, то такие водители не будут допускаться к экзамену до истечения срока, когда человек считается подвергнутым наказанию - год с момента отбытия ареста.

Без прав у нас считаются также и те, у кого срок действия прав истек. Они также попадаются за рулем в нетрезвом виде. И сейчас, сразу после ареста, могут пойти в ГИБДД и получить свои права без всяких экзаменов и справок. После вступления в силу поправок, они также не смогут получить права в течение года, пока считаются подвергнутыми наказанию. Таким образом, МВД закрывает еще одну дырку в законодательстве.

Те же бесправные водители, которые в нетрезвом виде заработали уголовное наказание - не смогут получить права или не будут допущены до экзаменов до истечения срока, установленного судом на запрет заниматься подобным видом деятельности. Уголовную статью за управление в нетрезвом виде даже те, у кого нет прав могут получить если повторно сели за руль в нетрезвом состоянии или отказались от медосвидетельствования. А также, если совершили ДТП, в результате которого пострадавший погиб или получил тяжкие телесные повреждения.

Борьба с нетрезвыми водителями идет по всем фронтам. Напомним, что в проекте нового КоАП заложена норма, которая позволит конфисковывать автомобиль в пользу государства, если водитель дважды попался в нетрезвом виде за рулем или отказался от медосвидетельствования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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