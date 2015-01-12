«Лазейку закроют»: водителям планируют усложнить повторное получение прав

Министерство внутренних дел (МВД) РФ предложило убрать из закона лазейку для пьяных водителей. Согласно закону, сейчас автомобилисты в теории могут получить права сразу после лишения, сообщают «Вести:Приморье».

«Не имевшие водительских прав нарушители, пойманные за рулем в состоянии опьянения или отказавшиеся пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя, не смогут получить разрешение сдать экзамен на получение водительского удостоверения, пока не закончится срок административного наказания», — пишет РИА «Новости». Такой же запрет предусматривается для тех, кто осужден по уголовной статье. Изменения предполагается внести в 26-ю статью федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Напомним, за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф - 30 тысяч рублей с лишением права управления машиной на срок от 1,5 до 2 лет. Если нарушитель повторно попался пьяным за рулем, его ждет наказание до 2 лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на срок до 3 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]