Игрушки исчезнут с прилавков магазинов

В Минздраве предложили изымать из продажи вредные игрушки и игры для детей и подростков, сообщают «Вести:Приморье».

Насколько опасны для психики детей отдельные игрушки, а также настольные и компьютерные игры, предложено проверять специальной экспертизой, причём продажу забракованных изделий будут приостанавливать. Общественное обсуждение предполагающего это законопроекта, разработанного Минздравом, продлится до 14 декабря, пишет «Парламентская газета».

Инициировать проверку влияния игрушки на психическое здоровье ребёнка, согласно проекту, сможет любой желающий, в том числе обычные люди, общественные организации, органы государственной власти и местного самоуправления. Оценку изделия проведёт специально созданная экспертная комиссия.

Помимо игрушек, новые правила предложено распространить на компьютерные и настольные игры, а также на игровые сооружения.

Перечень рисков, при выявлении которых изделие предложат изъять из оборота, установят заранее. Среди них: случаи, когда игры или игрушки изображают или описывают действия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей, например пропагандируют причинение вреда своему здоровью или самоубийство. Нельзя будет показывать (или провоцировать) насилие и жестокость по отношению к другим людям или животным. Также недопустимым предложено считать изображение курения, распития спиртных напитков, потребления наркотиков, участия в азартных играх.

В чёрный список попадёт демонстрация порно, сцен сексуального насилия и сомнительного поведения, например занятий проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством. Не разрешено будет показывать детям смерть в унижающей человеческое достоинство форме, нанесение увечий, аварии, катастрофы и их последствия. Также рискованными будут считать игры, провоцирующие оскорбление религиозных чувств верующих.

В том случае, если комиссия подтвердит, что игрушка для психического здоровья детей опасна, заключение экспертов направят властям для решения вопроса об её изъятии из продажи. При этом проект закона оставляет производителю возможность оспорить результаты экспертизы в суде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]