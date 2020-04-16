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«ЛОВИ ГРАНАТ» - врачам ковидного госпиталя привезли живые витамины

«ЛОВИ ГРАНАТ» - врачам ковидного госпиталя привезли живые витамины

Приморское региональное отделение партии «Единая Россия» приняло участите в  челлендже «Лови гранат: иммунитет повысят зеленый чай, гранат и витамин С», организованном  Московским региональным отделением, сообщают «Вести:Приморье».

Главной целью челленджа является помощь врачам в сложный период пандемии - передача богатых витамином С  фруктов и чая медикам.  Подарки передали  врачам Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая детская клиническая больница № 2», в состав которого входят детский стационар, четыре владивостокские поликлиники  и ковидный госпиталь, недавно открытый в  Первомайском районе Владивостока,  на Черемуховой.  Волонтеры доставили 30  ящиков с  гранатами, апельсинами и  лимонами. А также большой запас  крупнолистового  зеленого чая. Таким образом  Партийцы решили добавить в рацион медиков, которые работают на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией, витамины и антиоксиданты.

«Сегодня региональное отделение партии «Единая Россия» проводит очередное доброе дело, направленное на поддержку медицинских работников, - рассказала первый заместитель Секретаря  Регионального отделения Партии Галина  Хохлова.- Уже доказано, что лучше всего укрепляют иммунитет витамины и  антиоксиданты, поэтому мы привезли  врачам в период  распространения COVID-19 и  сезонных ОРВи цитрусовые и зеленый чай. До этого наши коллеги – волонтеры из владивостокского отделения развезли по медучреждениям  свежую рыбу. Мы надеемся, что  партийную акцию  по  поддержке медицинских работников поддержат неравнодушные люди».  

Главный  врач ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №2» Инна Сергеевна Зеленкова рассказала, что учреждение стало больше – с 1 декабря к нему присоединили  госпиталь на Черемуховой, 1,  в котором лечат взрослое население от ковида средней тяжести и  среднетяжелые пневмонии. А в больнице на Приморской,6  помогают детей с острыми внебольничными пневмониями и практически каждый день выявляют новых маленьких носителей коронавирусной инфекции.  Медики учреждения также входят в состав  инфекционных амбулаторных бригад, которые выезжают к детям на дом. «Фрукты - это большое удовольствие, которое многие медики просто не могут себе позволить из-за того, что постоянно находятся  на работе. Когда выпадет свободная минута,  врачи и медсестры угостятся гранатами и мандаринами, попьют чай с лимоном. Эти продукты из разряда самых полезных, к тому  же поднимающие настроение и  дающие заряд бодрости»,- отметила Инна Зеленкова.

 Напомним, что в состав «Краевой детской клинической больницы № 2», входит круглосуточный стационар для детей  на 55 коек, отделение медико-социальной помощи детям- отказникам, рассчитанное на 60 коек, отделение паллиативной помощи на 10 коек. В составе учреждения также работают  4 детские поликлиники и ковидный госпиталь на 100 стационарных коек. Новый инфекционный госпиталь полностью оснащён оборудованием, необходимым для помощи больным COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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