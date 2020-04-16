«ЛОВИ ГРАНАТ» - врачам ковидного госпиталя привезли живые витамины

Приморское региональное отделение партии «Единая Россия» приняло участите в челлендже «Лови гранат: иммунитет повысят зеленый чай, гранат и витамин С», организованном Московским региональным отделением, сообщают «Вести:Приморье».

Главной целью челленджа является помощь врачам в сложный период пандемии - передача богатых витамином С фруктов и чая медикам. Подарки передали врачам Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая детская клиническая больница № 2», в состав которого входят детский стационар, четыре владивостокские поликлиники и ковидный госпиталь, недавно открытый в Первомайском районе Владивостока, на Черемуховой. Волонтеры доставили 30 ящиков с гранатами, апельсинами и лимонами. А также большой запас крупнолистового зеленого чая. Таким образом Партийцы решили добавить в рацион медиков, которые работают на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией, витамины и антиоксиданты.

«Сегодня региональное отделение партии «Единая Россия» проводит очередное доброе дело, направленное на поддержку медицинских работников, - рассказала первый заместитель Секретаря Регионального отделения Партии Галина Хохлова.- Уже доказано, что лучше всего укрепляют иммунитет витамины и антиоксиданты, поэтому мы привезли врачам в период распространения COVID-19 и сезонных ОРВи цитрусовые и зеленый чай. До этого наши коллеги – волонтеры из владивостокского отделения развезли по медучреждениям свежую рыбу. Мы надеемся, что партийную акцию по поддержке медицинских работников поддержат неравнодушные люди».

Главный врач ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №2» Инна Сергеевна Зеленкова рассказала, что учреждение стало больше – с 1 декабря к нему присоединили госпиталь на Черемуховой, 1, в котором лечат взрослое население от ковида средней тяжести и среднетяжелые пневмонии. А в больнице на Приморской,6 помогают детей с острыми внебольничными пневмониями и практически каждый день выявляют новых маленьких носителей коронавирусной инфекции. Медики учреждения также входят в состав инфекционных амбулаторных бригад, которые выезжают к детям на дом. «Фрукты - это большое удовольствие, которое многие медики просто не могут себе позволить из-за того, что постоянно находятся на работе. Когда выпадет свободная минута, врачи и медсестры угостятся гранатами и мандаринами, попьют чай с лимоном. Эти продукты из разряда самых полезных, к тому же поднимающие настроение и дающие заряд бодрости»,- отметила Инна Зеленкова.

Напомним, что в состав «Краевой детской клинической больницы № 2», входит круглосуточный стационар для детей на 55 коек, отделение медико-социальной помощи детям- отказникам, рассчитанное на 60 коек, отделение паллиативной помощи на 10 коек. В составе учреждения также работают 4 детские поликлиники и ковидный госпиталь на 100 стационарных коек. Новый инфекционный госпиталь полностью оснащён оборудованием, необходимым для помощи больным COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]