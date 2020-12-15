Единороссы передали медикам Дальнереченской больницы средства индивидуальной защиты

Медицинские работники получили несколько видов антибактериальных масок, антисептических перчаток и дезсредств, которые удовлетворят полугодовую потребность учреждения, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на региональное отделение партии "Единая Россия". Врачам также закупили и передали, по их просьбе ополаскиватели для горла и держатели для масок. Помощь Партии оказана в содружестве с региональным отделением Красного креста.

Представитель больницы КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» Александр Соснов рассказал, что поддержка, которую оказало региональное отделение партии «Единая Россия», очень важна для медицинской организации, ее работников и пациентов госпиталя. «Наш годовой запас антисептиков и дезсредств выбран. Экономить на таких вещах неправильно, поэтому помощь пришла вовремя. От всего коллектива благодарен за поддержку нашей работы, тяжелых будней»,- сказал представитель больницы.

На базе Дальнереченской центральной городской больницы сегодня развернуто отделение на 20 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Дальнереченская ЦГБ является одним из отдаленных медицинских учреждений, обслуживающим жителей сельских северных территорий.

Он также рассказал, что больница сегодня расширяется, активно оказывает помощь в отдаленных селах. В октябре на базе ЦГБ создан мобильный маммографический и рентгенологический комплекс. Мобильная бригада рентгенологов обследовала уже несколько сотен селян.

По словам первого заместителя секретаря приморского регионального отделения партии «Единая Россия» Галины Хохловой, здоровье приморцев из глубинки, в том числе медработников на отдаленных территориях на особом контроле. По информации Минздава Приморья, медики края обеспечены средствами индивидуальной защиты персонала и кожными антисептиками, но непростая эпидситуация требует создать достаточный запас в каждом учреждении, поэтому груз поступит в Дальнереченск в срочном порядке.

Она также отметила, что по поручению Секретаря Регионального отделения, губернатора Олега Кожемяко всесторонняя поддержка медицинских работников со стороны «Единой России» продолжается в течение всего периода пандемии. Колл-центры приемных Партии переориентированы на работу с пациентами, обратившимися по поводу ковида. Такая же работа налажена в местных отделениях Партии. Врачам госпиталей и поликлинического звена были переданы комплекты термобелья, зимняя одежда для несения дежурств на скорых, горячие обеды, рыба, фрукты, наборы для чая.

В преддверии Нового года региональное отделение «Единой России» поможет создать настроение главного зимнего праздника и украсить помещения ковид-госпиталей и приемных покоев больниц в праздничной тематике, а также организует новогоднее угощение для дежурных бригад ковид-госпиталей.

«В нашей поддержке сегодня нуждаются все медицинские работники, трудящиеся в “красных” зонах. Будь то организация горячего питания или предоставление автотранспорта, работы волонтеров в колл-центрах или наш ответственный подход к соблюдению санитарных правил», – сказала она.

Напомним, в Приморье на сегодняшний день в 25 медицинских учреждениях Приморья развернуто 2867 коек для лечения пациентов с COVID-19. В крае продолжает фиксироваться ежедневный рост числа заболевших. За последние сутки выявлено 242 новых случаев, всего с начала эпидемии – 25 461.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]