В Приморье «скорая» и больницы дополнительно получили средства индивидуальной защиты

Запас обмундирования докторов Приморья существенно пополнился. Маски, защитные очки и костюмы медики получили в подарок от социально активного бизнеса. Груз распределили по пяти больницам, часть передана службе скорой медицинской помощи Владивостока.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, в общей сложности медицинские работники получили более 600 тысяч всевозможных средств индивидуальной защиты. Среди получателей – Краевая клиническая больница №2, которая, без преувеличения, находится на передовой по борьбе с коронавирусом. В день для работы врачам только этого медучреждения требуется сотни защитных средств – бахилы, маски, халаты, согласно инструкции, они должны менять каждые два часа.

На передовой и врачи «скорой».

«Люди понимают, как нам сложно в настоящее время, мы работаем в режиме повышенной готовности. Спасибо всем за поддержку», – говорит главный врач станции скорой помощи Олег Быков.

В министерстве здравоохранения Приморья отмечают, что сегодня медики обеспечиваются всем необходимым: это и средства индивидуальной защиты персонала, и кожные антисептики. Однако любая помощь в нынешней непростой эпидемиологической ситуации нужна и важна.

Многие представители бизнеса региона понимают всю важность проводимой работы и оказывают посильную благотворительную помощь больницам.

Среди нынешних благотворителей – компания «Белуга» и гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal Hotel & Resort (ООО «Джи1 Интертейнмент»). Первые приобрели и безвозмездно передали средства индивидуальной защиты, среди которых почти 350 тысяч медицинских масок. Вторые безвозмездно передали врачам Приморья 200 комбинезонов защиты и партию защитных очков.

Отметим, что комбинезоны химической защиты Dupont Tyvek широко применяются на предприятиях фармацевтической, нефтегазовой, химической промышленностей. Главное достоинство этих костюмов – это эффективная барьерная защита от радиационного загрязнения, неорганических химикатов, биологически опасных веществ и инфекционных агентов, в число которых входит и коронавирус.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]