Медики края для борьбы с коронавирусом получили средства индивидуальной защиты

Популярный в России производитель рыбных консервов, торгово-производственная компания «Доброфлот» на безвозмездной основе предоставила средства индивидуальной защиты приморским врачам, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Жизненно необходимые маски, костюмы и респираторы получили сотрудники скорой медицинской помощи Находки и Владивостока.

Всего работникам сферы здравоохранения передали 480 защитных медицинских очков, 3 600 респираторов Н95, 2000 латексных медицинских перчаток, 69 масок противоаэрозольных в комплекте с основными и запасными фильтрами, 849 костюмов химической защиты водонепроницаемых, 1800 медицинских шапочек, 680 бахил высоких медицинских, 490 защитных лицевых экранов, 10 000 одноразовых медицинских масок и 4 ранцевых распылителя.

Кроме того, в посылке находились бесконтактные термометры, облучатели-рециркуляторы бактерицидные, кожные антисептики и другие необходимые для медработников средства индивидуальной защиты.

Как подчеркивают врачи, самое ценное, что приобрел для них торговый производитель – специальные носилки для перевозки инфекционных больных. Каждое из устройств представляет собой герметичный изолирующий транспортировочный бокс, в который помещают пациента. Мобильный модуль снабжен прорезями для рук, где прикреплены рукава с медицинскими перчатками – они позволяют перевернуть находящегося внутри человека, поставить ему капельницу, совершить другие необходимые манипуляции и не заразиться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]