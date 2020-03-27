Новости Общество
Сегодня, 11:00

Дополнительную партию защитных костюмов для врачей получило Приморье

Дополнительную партию защитных костюмов для врачей получило Приморье

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Очередную партию защитной амуниции для медицинских работников направил дальневосточным субъектам Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) – это 58 тысяч защитных костюмов для работы с пациентами, инфицированными COVID-19. В числе получателей – Приморский край, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По информации минздрава Приморья, между медицинскими учреждениями края сейчас распределяются 2 280 защитных костюмов для работы с заболевшими коронавирусом.

«Запасы защитной амуниции регулярно пополняются. В мае-июне нам поставят еще 4,1 тысячи средств индивидуальной защиты», – сообщила министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

Отметим, что очередная поставка пришла от Фонда развития Дальнего Востока и Арктики по поручению вице-премьера – Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Закупка медицинских средств и оборудования осуществляется ФРДВ за счет внебюджетных средств благодаря активной позиции ряда компаний. Это дополнительные меры содействия Дальнему Востоку к помощи со стороны федерального Правительства», – подчеркнул зампред.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме