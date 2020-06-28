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Миру предрекли катастрофический 2021 год

Миру предрекли катастрофический 2021 год

Источник фото: EAOMedia

В ООН считают, что в 2021 году мир может столкнуться с гуманитарным кризисом. Он станет самым тяжелым за последние 75 лет. Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы организации Дэвид Бизли.

Как сообщает "Вести.ру", свои слова представитель ООН объяснил тем, что за последние четыре года из-за вооруженных конфликтов и пандемии коронавируса количество голодающих людей увеличилось с 80 до 270 миллионов. Бизли отметил, что организация уже потратила 19 триллионов долларов. Не исключено, что этих денег не будет в 2021 году, поскольку происходит экономический спад.

Директор Всемирной продовольственной программы считает, что если удастся собрать необходимые средства, то мир, возможно, сможет преодолеть гуманитарный кризис, сообщает РИА Новости. Дэвид Бизли отметил, что лидеры государств должны уделять особое внимание проблемам дестабилизации, голода и миграции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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