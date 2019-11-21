Коснется всех водителей: с 1 января вступает в силу многострадальный приказ Минздрава

И все-таки с 1 января вступит в силу многострадальный приказ Минздрава, который несколько раз уже откладывали. Приказ утверждает новый порядок медосвидетельствования водителей. Проще говоря, получения водительской медсправки, сообщают «Вести:Приморье».

Согласно ему, кровь на специфический маркер будут брать у всех водителей. В результате стоимость справки вырастет в разы, а время на ее получение растянется на неделю. Но это, конечно, в том случае, если вступление в силу этого приказа вновь не перенесут или не утвердят новым приказом исправленный вариант порядка медосвидетельствования.

Все началось в апреле 2019 года, когда Минздрав вывесил на общественное обсуждение новый порядок получения медсправки. В нем появилось обязательное требование на сдачу всеми водителями поголовно анализов мочи и крови в наркодиспансере.

Анализы стоят дорого. Первый - около 3 тысяч рублей, второй - около 6 тысяч. Кроме того, делаются они небыстро. Таким образом, стоимость справки для водителя увеличивается в разы, а сроки ее получения растягиваются на неделю.

На общественных слушаниях на этот документ никто не обратил внимание. Но, когда приказ был утвержден и стало известно, что вступит в силу он 22 ноября 2019 года, началась паника. В медкомиссии выстроились километровые очереди, чтобы получить справки по старым правилам. Дошло до летальных исходов - один человек умер в очереди. Скандал разгорелся настолько, что даже президент России Владимир Путин довольно резко раскритиковал нововведение.

К 1 июля, несмотря на одобрительные отзывы во время общественных обсуждений, новый порядок принят не был. Вместо этого появился новый приказ, который перенес сроки вступления того старого, со спорными и дорогими тестами, на 1 января 2021 года.

После 1 июля в Минздраве не раз заявляли, что новый порядок, в котором эти анализы обязательны только для тех, у кого ярко выражены симптомы заболевания, уже разработан и вот-вот будет принят. Однако 1 января не за горами, а нового документа пока не видно.

Никто не спорит с тем, что выявлять и не допускать за руль наркоманов и пьяных надо. Но зачем это делать за счет денег, времени и нервов тех, кто не страдает такими проблемами и которых большинство?

Напомним, что медсправка требуется для получения водительского удостоверения. То есть водители, которые не попадались нетрезвыми за рулем, должны ее получать раз в десять лет при замене прав в связи с истечением их срока действия. Досрочно ее придется получить тем, кто хочет открыть новую категорию. Ведь действует справка всего лишь год.

Также досрочно ее потребуется получить тем, кто был лишен прав за управление в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования. Вот таким водителям дополнительные анализы не повредят.

Отметим, с начала года в Приморье задержано и отстранено от управления около 9 тысяч нетрезвых водителей.

По данным региональной Госавтоинспекции, в текущем году в ходе ежедневного патрулирования улично-дорожной сети края инспекторами ДПС составлено 8 тысяч 923 административных материала в отношении лиц, задержанных в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования (в том числе с признаками состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 732 ДТП, в которых водители управляли транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения, 56 человек погибли, 532 – получили травмы различной степени тяжести. В 4 ДТП преступная халатность привела к гибели детей и подростков. Повреждено 1189 транспорт ных средств.

Аварийно опасный день – воскресенье, при этом наибольшее число пьяных ДТП регистрируется в крупных городах: Владивосток (104) и Уссурийск (101).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]