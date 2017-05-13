Новый приказ Минздрава коснется всех автовладельцев

Министерство здравоохранения утвердило новую комплектацию аптечки для автомобилистов.

Аптечка для автомобилистов теперь должна обязательно содержать стерильные салфетки и медицинские маски, а стерильные бинты и бактерицидные пластыри больше не нужны, сообщают «Вести:Приморье».

Такие требования к комплектации автомобильной аптечки утвердил Минздрав. Приказ министерства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ вступит в силу с 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2027 года. Согласно опубликованному документу, в аптечке теперь в обязательном порядке должны быть одноразовая медицинская нестерильная маска, медицинские перчатки, устройство "Рот-Устройство-Рот" для проведения искусственного дыхания, жгут для остановки артериального кровотечения, рулонный лейкопластырь.

Марлевых бинтов должны быть несколько. Так, размером 5 м х 10 см в аптечке должно быть четыре штуки, размером не менее 7 м х 14 см - три. Также потребуется две упаковки марлевых стерильных салфеток размером не менее 16 х 14 см №10.

Кроме того, в аптечке должны быть ножницы и инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки.

Отмечается, аптечки первой помощи, произведенные до дня вступления в силу приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года, уточнили в Минздраве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]