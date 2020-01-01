Законы, которые вступают в силу 1 января 2021 года

С 1 января 2021 года в России начнет действовать ряд новых законов. В частности, вырастут материнский капитал и пенсии, начнет действовать новый налог на доходы, сообщают «Вести:Приморье».

МРОТ и прожиточный минимум начнут рассчитывать по-новому. Рассчитывать начнут по размеру медианного дохода населения. Закон проходит третье чтение в ГД. депутаты ожидают, в случае принятия закона, МРОТ вырастет на 5,5% и достигнет 12 792 рублей, а ПМ вырастет на 3,7% и составит 11 653 рубля.

В 2021 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,7%. Его размер составит 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей — на второго.

Ресторанам запретят включать чаевые в чек.

С 1 января 2021 года индексация страховых пенсий составит 6,3%, что в 1,7 раза выше уровня инфляции за 2020 год. Таким образом, средний размер выплат составит 17 444 рубля..

С 2021 года в историю уйдут бумажные трудовые книжки. Сведения новых сотрудников будут храниться в электронном виде. До 31 декабря гражданам предлагали выбор, сохранить бумажную трудовую книжку или нет.

С 13 до 15% увеличится подоходный налог для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей. Ожидается, что бюджет дополучит около 60 млрд рублей в 2021 году, а в 2023-м — 68,5 миллиарда.

Сигареты и алкоголь станут дороже, так как рост акцизов на сигареты составит 20%, акцизы на алкоголь повысятся на 4%.

С 1 января 2021 года штаты центральных аппаратов федеральных органов должны быть сокращены на 5%, территориальных органов — на 10%. Чиновников станет меньше.

Автовладельцы сами начнут комплектовать аптечки. Приказ вступит в силу с 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2027 года. Согласно опубликованному документу, в аптечке теперь в обязательном порядке должны быть одноразовая медицинская нестерильная маска, медицинские перчатки

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]