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Новый приказ Минздрава: Одеяла появятся в каждом офисе

Новый приказ Минздрава: Одеяла появятся в каждом офисе

Источник фото: pixabay.com

По новому приказу Минздрава РФ в аптечках для оказания первой помощи в офисных помещениях и на производственных предприятиях должны появиться спасательное изотермическое одеяло и устройство для проведения искусственного дыхания, сообщают «Вести:Приморье». Ведомственный приказ опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых, отмечает ura.ru.

Как указывается в пояснительной записке к документу, Минздрав «учел недостатки и опыт использования предыдущих составов аптечек и взял за основу актуальные методики оказания первой помощи и необходимые для нее современные материалы». Так, в офисной аптечке должно быть не менее двух штук одноразовых масок, двух пар перчаток, разные варианты бинтов (до 10 штук), две упаковки стерильных марлевых салфеток, три разновидности лейкопластыря, ножницы для разрезания повязок и жгут для остановки артериального кровотечения. Новый приказ не предписывает иметь в аптечке ни лекарств, ни дезинфицирующих препаратов, так как использовать их могут только врачи. При этом должно быть «одеяло спасательное изотермическое размером минимум 160×210 см и устройство для проведения искусственного дыхания „Рот-Устройство-Рот“».

В случае одобрения правительством, приказ вступит в силу с 1 января 2021 года. За отсутствие аптечки должностным лицам грозит штраф до пяти тысяч рублей, для юрлиц он будет составлять до 80 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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