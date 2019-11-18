Жестокие разборки над одноклассницей в Приморье попали в Сеть

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с участием школьниц в поселке Заводском, сообщают «Вести:Приморье».

Полиция проверяет информацию, размещенную в социальных сетях, о конфликте между 13-летними школьницами в поселке Заводском.

Личности участниц инцидента установлены. В настоящее время подростки опрашиваются, устанавливаются обстоятельства происшествия.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, отметили в ведомстве.

Напомним, инцидент попал на видео, которое быстро разлетелось по приморским пабликам. Многие в комментариях отмечали, за такие поступки должны нести наказание и подростки, и родители, которые, как решили приморцы, не занимаются воспитанием своих детей.

«Когда видишь подобные видео приходит мысль "У этой страны нет будущего"», «надеюсь их накажут по полной программе», «Избивала Дашу девочку из многодетной семьи,и это позор что Даша бьёт тех кто не может дать отпор в колонию для несовершеннолетних её», «Которой она в ноги кидается и просит помощи. Это её родная сестра. Которая ржёт со всеми», «И самое что противное в этом, родители даже не накажут своих детей. Считая что затрещина и деньги все решат, а это не так», «Ничего не меняется...хуже от того, что родители меньше внимания уделяют», «Всегда были ведущие и ведомые, но избиений и унижений не допускалось. Деньги , безнаказанность, вседозволенность, интернет - лайки - вот и результат многой нынешней молодежи. Страшно за будущее покаление».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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