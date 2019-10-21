Сегодня, 12:54
Полиция прокомментировала инцидент с жестоким издевательством над школьницей ее сверстниками
Полиция Приморского края проверяет информацию, размещенную в социальных сетях, о конфликте между 13-летними школьницами в поселке Заводском, сообщают «Вести:Приморье»
"Личности участниц инцидента установлены. В настоящее время подростки опрашиваются, устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", отметила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Екатерина Хабарова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: