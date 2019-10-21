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Полиция прокомментировала инцидент с жестоким издевательством над школьницей ее сверстниками

Полиция прокомментировала инцидент с жестоким издевательством над школьницей ее сверстниками

Полиция Приморского края проверяет информацию, размещенную в социальных сетях, о конфликте между 13-летними школьницами  в поселке Заводском, сообщают «Вести:Приморье»

"Личности участниц инцидента установлены. В настоящее время подростки опрашиваются, устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с  законодательством Российской Федерации", отметила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Екатерина Хабарова.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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