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Полиция Лесозаводска проверяет информацию по факту избиения девушки сверстницей

Полиция Лесозаводска проверяет информацию по факту избиения девушки сверстницей

Источник фото: Социальные сети

Полиция проверяет информацию, размещенную в социальных сетях, о конфликте между двумя жительницами города Лесозаводска.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МОМВД "Лесозаводский", на детской площадке 19-летняя девушка нанесла удары своей 18-летней знакомой. Видеозапись происходившего попала в социальные сети. Полицейскими установлены личности и опрошены все участники инцидента. Конфликт между девушками урегулирован.  

Телефон, на который производилась видеозапись, изъят.

18-летней девушке выдано направление на судебно-медицинское освидетельствование.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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