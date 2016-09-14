Нововведение от Росреестра касается владельцев дачных участков

Росреестр предлагает дополнить "дачную амнистию" новыми возможностями для граждан, сообщают «Вести:Приморье». Нововведения позволят решить проблему переоформления прав, подтверждающихся документами старого образца, а также легализовать дома на участках, на которые нет правоустанавливающих документов. Об этом пишет «РГ».

Сейчас, в частности, нерешенным остается вопрос оформления прав наследников на незастроенные земельные участки, предоставленные предыдущим землепользователям на праве постоянного (бессрочного) пользования. Такое право не наследуется. Поэтому если ранее владелец не зарегистрировал право собственности на участок, а у наследника нет документов на здание, расположенное на таком участке, признать права наследника на землю невозможно.

Кроме того, "дачная амнистия" распространяется не на все участки, которые предоставлялись гражданам до вступления в силу Земельного кодекса - к примеру, на земельные участки для животноводства.

"Дальнейшее развитие земельного законодательства требует завершения земельной реформы 1990-х годов, - отметил замруководителя ведомства Алексей Бутовецкий. - В связи этим Росреестр предлагает признать права собственности граждан на земельные участки в силу закона. Проще говоря, все права граждан постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения в силу закона, будут признаваться правом собственности независимо от вида их разрешенного использования". Владельцу участка для приобретения на него права собственности не нужно будет обращаться в Росреестр для переоформления прав, что значительно упростит вовлечение таких участков в гражданский оборот, отметил Бутовецкий. Имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, граждане смогут продавать свои земельные участки и передавать их по наследству.

Кроме того, на законодательном уровне необходимо обеспечить возможность оформить дома, построенные ещё в советский период, на которые нет необходимого пакета документов. "Из-за отсутствия зарегистрированных прав на землю граждане не могут оформить права на жилые дома, созданные на участках, в которых они проживают десятилетиями. Данное решение в настоящее время прорабатывается", - отметил Алексей Бутовецкий.

Росреестр предлагает распространить упрощенный порядок регистрации прав не только на ранее возведенные дома, но и на вновь построенные на земельных участках для ведения садоводства, индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, закрепив такой порядок на постоянной основе. В целом предлагаемые меры окажут положительное влияние на развитие индивидуального жилищного строительства, считают в Росреестре.

Напомним, недавно Госдума продлила "дачную амнистию" на пять лет - до 1 марта 2026 года.

При этом у граждан по-прежнему имеются свидетельства на землю старого образца и другие документы, которые подтверждают владение той или иной недвижимостью. Всего в стране насчитывается не менее 200 тысяч таких земельных участков, при этом реальное число непереоформленных прав и ранее выданных документов установить затруднительно, отмечают в Росреестре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]