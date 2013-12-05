«ЭР-Телеком Холдинг» переходит на новые скорости. Современные технологии обеспечат клиентов компании наилучшим качеством связи. В чем особенность этих технологий, и какой спектр услуг готовы предложить специалисты «ЭР-Телеком» приморцам.

Федеральный оператор «ЭР-Телеком Холдинг» завершил на Дальнем Востоке очередной этап модернизации существующей беспроводной сети — тем самым обеспечил качественной связью бОльшее количество клиентов. Сегодня радиосетью со скоростным интернетом охвачены Владивосток, Находка и Уссурийск.

Сергей Волохин, директор филиала Дальний Восток АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru Бизнес»):

«Мы продолжаем активное развитие сети на Дальнем Востоке. Наша новая сеть более чем конкурентоспособна и отвечает потребностям существующих и потенциальных клиентов. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что наши технологии позволяют повысить качество обслуживания и уровень жизни наших клиентов».

После завершения работ по модернизации, технология WNGN увеличит емкость сети «ЭР-Телеком». По сравнению с параметрами сети предыдущего поколения (Pre-WiMAX) – во Владивостоке пропускная способность увеличится в два, а в Находке и Уссурийске - в 10 раз.

Сергей Цветков, руководитель группы производства технической дирекции филиала Дальний Восток АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru Бизнес»):

«Мы устанавливаем новое оборудование на базовых станциях по всему Дальнему Востоку. Основное преимущество – стабильное соединение на скорости до 100Мбит/с, а также возможность подключения клиентов к инновационным услугам компании».

Благодаря модернизации клиенты компании могут подключить целый комплекс телеком-решений – облачную телефонию, видеонаблюдение с аналитикой, Wi-Fi с маркетинговыми инструментами, мониторинг микроклимата и другие сервисы на базе технологий промышленного интернета. В компании уже реализовано немало проектов по автоматизации процессов в таких отраслях как ЖКХ, строительство, ритейл, медицина и образование, а также существуют специальные решения для малого и среднего бизнеса различных сфер.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]