Управляй с умом: новые телеком-технологии на службе ЖКХ

Управляющие компании и ТСЖ внедряют и осваивают новые технологии. Умные системы видеонаблюдения, облачная телефония - все для того, чтобы повысить эффективность и качество обслуживания. Тем более, что идти в ногу со временем компании обязаны на законодательном уровне. О том, как изменится работа управляющих предприятий в ближайшем будущем — Марьяна Яцкевич.

"Алло, УК слушает, что у вас произошло?", - и так до полусотни звонков в день. И это, как говорят, сотрудники управляйки в спокойные времена. Однако во время экстренных ситуаций телефоны буквально разрываются, цифра вырастает до полутысячи заявок. На том конце - возмущенные с трудом дозвонившиеся. На этом — всего пара диспетчеров. Все обращения приходится фиксировать вручную.

Алексей Высоцкий, управляющий многоквартирных домов ООО «Хороший дом»:

«Бывает так, что люди сначала звонят гневно, и разговор наш перетекает в нормальное русло, т. е. нет такого, что у нас люди бросают трубки».

Придти на помощь должна умная телефония. Программа сама принимает звонки и записывает разговоры, отображая их текстом на экране монитора. А значит, ни одна просьба не будет пропущена. Еще одно преимущество - звонки принимаются круглосуточно. Но главное - технология позволяет учесть все нормы законодательства.

Машаров Юрий Владимирович, директор УК ООО «Хороший дом»:

"По законодательству, была введена такая норма, что управляющим компаниям необходимо поставить автоматизированные системы диспетчеризации звонков. Эта система, которую сейчас устанавливают, она позволяет нам решить задачу единой телефонной сети, опять же запись разговоров, что немаловажно, чтобы потом не возникало вопросов, кто что говорил".

"ЭР-телеком" поддерживает управляющие предприятия, устанавливает и подключает к умным системам. Еще одно популярное цифровое решение среди ТСЖ и УК - видеонаблюдение. Например, функция распознавания автомобильных номеров позволяет проезжать на территорию, не дожидаясь действий охранника и без использования ключей или брелоков.

Сергей Волохин, директор дальневосточного филиала АО«ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ Дом.ru Бизнес): "Наши инновационные услуги и сервисы позволяют организациям не только повысить эффективность и качество обслуживания, но и влияют на оптимизацию бизнес-процессов. Кроме того, современные телеком-услуги и технологии интернета - вещей для сферы ЖКХ – интеллектуальное видеонаблюдение, облачная телефония, «умное» освещение, городской Wi-Fi – участвуют в формировании комфортной и безопасной городской среды".

За безопасностью и комфортом клиентов в «ЭР-Телеком Холдинге» следят по всей стране 24/7. Разрабатывая и внедряя телеком-решения для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]