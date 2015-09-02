Вопросы ЖКХ решат за несколько минут: Умная «аварийка» придет на помощь приморцам
Электронную аварийно-диспетчерскую службу внедрят приморские управляющие компании. Это позволит в разы повысить качество и оперативность устранения аварийных ситуаций в домах, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.
По информации разработчиков, новая программа представляет собой сервис по автоматизации приема и обработки обращений жителей домов в аварийно-диспетчерскую службу.
«Сервис регистрирует и контролирует выполнение аварийных заявок от жильцов круглосуточно. Параллельно отслеживается работа внутридомовых систем, соответствуют ли нормативам поступающие тепло, вода, свет», – отметили в ООО «Приморская инвестиционная компания».
Сама же аварийно-диспетчерская служба работает по следующему алгоритму:
– житель отправляет заявку в мобильном приложении или по телефону, ответить на звонок ему должны в течение пяти минут, в течение же 10 минут должна быть рассмотрена сама заявка с сообщением номера заявки;
– параллельно диспетчер фиксирует заявку в электронном журнале и определяет, какие силы необходимы для устранения аварийной ситуации;
– после этого данные передаются непосредственным исполнителям;
– фотоотчеты о выполнении работ направляются жильцу, подавшему заявку.
«Другими словами, о каждом шаге коммунальщиков сообщается заявителю, если устранение аварии затягивается по каким-либо причинам. Вместе с этим, эффективность работы обслуживающей организации может увидеть и госжилинспекция, в случае необходимости – вмешаться и поторопить компанию», – пояснили авторы идеи.
Такую программу уже в марте внедрят обслуживающие дома организации, вошедшие в Альянс управляющих компаний Приморья. По словам представителя альянса Павла Смольского, несвоевременное и некачественное устранение аварийных ситуаций вызывает немало жалоб со стороны населения.
«Грамотная организация этого процесса позволит не только повысить качество обслуживания домов, но и сэкономить технические и рабочие ресурсы управляющей компании. Конечно, наряду с внедрением этой программы “управляйки” будут комплектовать штат профессиональными специалистами, приобретать новую технику, оборудование», – отметил Павел Смольский.
По словам заместителя председателя Правительства Приморского края Елены Пархоменко, такие «умные» системы должны внедрить все управляющие организации. Тем более, что такой опыт в регионе уже есть.
«В Фокино компания-концессионер запустила диспетчерскую, которая позволяет отслеживать технологические процессы и отклонения. И в будущем такие технологии станут обычной практикой для компаний, готовых серьезно работать на рынке коммунальных услуг», – обозначила Елена Пархоменко.
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