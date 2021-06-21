Крупную электроподстанцию реконструируют в Приморье

Началась реконструкция подстанции «Дальневосточная», которая отвечает за выдачу мощности Приморской ГРЭС и электроснабжение южных районов Приморского края. Это позволит повысить качество и надежность электроснабжения значительной части потребителей региона, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как рассказали в компании «Россети ФСК ЕЭС» на объекте в Черниговском районе будут внедрены новые микропроцессорные защиты, обновлено оборудование открытых распределительных устройств 220 кВ и 500 кВ.

«Основные преобразования коснутся открытого распределительного устройства 220 кВ. Здесь установят новое оборудование, включая высоконадежные элегазовые выключатели. Для его размещения построят модульное здание релейных панелей», – уточнили специалисты, добавив, что в общей сложности смонтируют 60 единиц оборудования.

Параллельно обновят релейные защиты автотрансформаторов, ячеек и линии электропередачи 500 кВ «Приморская ГРЭС – Дальневосточная», заходящей на подстанцию. Вместо устаревших электромеханических устройств внедрят микропроцессорные комплексы, которые позволят реализовать ряд дополнительных функций, среди которых – регистрация нарушений.

«Работы будут проводиться в условиях действующего объекта без снижения надежности энергоснабжения потребителей. Завершение реконструкции планируется в 2025 году», – отметили в компании.

В министерстве энергетики и газоснабжения Приморья подчеркнули важность глубокой модернизации объекта. Это позволит повысить качество и надежность электроснабжения значительной части потребителей Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]