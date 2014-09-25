«Управляйки» в Приморье начнут работать по-новому

Альянс управляющих компаний создается в Приморье. Он объединит более 400 многоквартирных домов Владивостока. Главное преимущество организации – повышение качества обслуживания жилья, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

На первоначальном этапе альянс включит в себя четыре управляющие компании – «Паллада», «Мадикс», «УК Центральный район», «Эгершельд-ДВ», который объединит единый центральный офис.

«Все компании имеют материально-техническую базу, которая объединится в единое подразделение, включающее спецтехнику, оборудование. Также будет создано производственное подразделение, состоящее из специалистов в области строительства и строительного контроля. Все это позволит эффективнее, быстрее ремонтировать дома, устранять аварийные ситуации, убирать придомовые территории», – уточнили в альянсе.

Кроме этого, коммунальщики готовы пополнять парк спецтехники, в первую очередь, мини-тракторами, погрузчиками, грузовиками и самосвалами. В планах компаний – и создание «умных» диспетчерских по типу той, которую создала в Фокино компания-концессионер «ИКС-Фокино» при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. Эта работа проводится под контролем Правительства Приморского края.

Средства на реализацию заявленных проектов альянс изыскивает за счет инвестиций и оптимизации работы, в том числе, благодаря автоматизации. В качестве примера можно назвать диспетчерскую в Фокино, которая уже принесла экономию за счет своевременного выявления аварий и слаженной работы оборудования.

В альянсе подчеркнули, что усиление производственно-технической базы компаний позволит обслуживать не только дом и придомовую территорию, но и прилегающую территорию и межквартальные дороги.

«Зачастую можно наблюдать ситуацию, когда рядом с домом есть лестница или дорога, но она или бесхозная, или хозяин не спешит ее обслуживать, и “управляйка” не хочет ею заниматься, мотивируя тем, что это не ее зона ответственности. А ходят по этой территории жильцы наших домов, и жалобы шлют, как правило, в свою обслуживающую компанию. Мы же готовы брать на себя такие территории и обслуживать их при согласовании и софинансировании с городом», – рассказал представитель альянса Павел Смольский.

Также создается единый отдел контроля качества работы обслуживающих организаций, отслеживающий насколько хорошо ведется обслуживание домов. Именно эта структура будет плотно работать с жильцами. Таким образом компания возродит институт домовых советов. Общественные организации привлекут к взаимодействию и контролю за работой «управляек».

«Невозможно организовать качественную работу без прямой постоянной связи с самими жителями. Именно в создании домовых советов, объединяющих активных, грамотных, неравнодушных людей, мы и видим ту коммуникацию, которая позволит нам повышать качество работы», – пояснил представитель альянса.

По его словам, создание альянса в разы повысит качество предоставляемых коммунальных услуг населению при существующем тарифе.

«Какую управляющую компанию выбрать в конечном счете решают сами жильцы, однако им необходимо обратить внимание на то, сколько домов и как обслуживает организация, какое у нее материально-техническое оснащение», – отметили в государственной жилищной инспекции Приморского края.

Альянс управляющих компаний начнет работать во Владивостоке уже с середины февраля, первоначально объединив более 400 домов во всех районах города.

Как подчеркнула заместитель председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, именно за «управляйками» нового поколения будущее жилищно-коммунального хозяйства региона. Предлагается рассмотреть возможность участия управляющей компании и в вывозе мусора по графику, утвержденному Региональным оператором.

«Такие задачи ставят перед нами и Губернатор, и жители края. Управляющая компания должна полностью управлять домом, при этом делать это качественно, а не просто собирать деньги, обещая ремонты. Правительство Приморья готово оказывать поддержку обслуживающим организациям. В частности, разрабатывается программа по удешевлению спецтехники до 50%, уменьшению процентной ставки по лизингу за счет краевого бюджета», – обозначила Елена Пархоменко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]