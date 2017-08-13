Движение троллейбуса № 5 во Владивостоке восстановлено

Движение троллейбусов 5-го маршрута во Владивостоке, прерванное накануне, 9 декабря, по причине обрыва воздушной контактной сети на улице Русской, восстановлено, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Напомним, 9 декабря около 16 часов на улице Русской во Владивостоке произошел обрыв воздушной контактной сети. Движение троллейбусов маршрута № 5 «Автовокзал – Варяг» было временно приостановлено.

Как сообщили в ОАО «Электрический транспорт», причиной повреждения стало падение на провода контактной сети фонаря уличного освещения. Стоит отметить, что в момент происшествия едва не пострадала девушка.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, сегодня общественный транспорт Владивостока работает в обычном режиме. На дороги города вышло шесть троллейбусов, 11 трамваев, два электробуса и 525 автобусов. Также по графику работает фуникулер. Во всех транспортных средствах действует масочный режим.

«Кроме того, каждый автобус и вагон электротранспорта проходит обязательную ежедневную обработку дезинфицирующими средствами, – напомнили в управлении. – Отметка о проведении дезинфекции проставляется в путевых листах. При отсутствии такой отметки машина может быть снята с маршрута».

С вопросами о работе общественного транспорта во Владивостоке можно обращаться по телефону 2614-334.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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