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528 автобусов вышли на маршруты Владивостока

528 автобусов вышли на маршруты Владивостока

Фото: Администрация г. Владивостока

Общественный транспорт Владивостока сегодня, 19 ноября, работает в режиме рабочего дня. На внутригородские маршруты вышло 528 автобусов, 8 троллейбусов и 12 трамваев.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, в случае если на каком-то маршруте наблюдается затрудненное движение из-за дорожной обстановки, информация об этом оперативно передается в единую дежурную диспетчерскую Владивостока. Оттуда - в дорожные службы, которые направляют на указанные точки спецтехнику.

Так, сегодня утром наблюдалось замедленное движение автотранспорта на участке от Баляева до Нейбута. К этому часу движение здесь нормализовалось, автобусы идут по графику.

Администрация города обращается с просьбой к автомобилистам не парковаться и тем более не бросать машины на остановочных пунктах – это мешает и автобусам, и пассажирам.

По информации ОАО «Электрический транспорт», в работе трамваев и троллейбусов сегодня перебоев не зафиксировано.

Напомним, минувшим днем Владивосток оказался во власти снежной стихии. В городе выпало полторы месячной нормы осадков. Уборкой снега и наледи на дорогах краевого центра сегодня занято более 150 единиц спецтехники.

Движение общественного транспорта можно отследить в режиме онлайн на сайте http://transport.primorsky.ru.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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