528 автобусов вышли на маршруты Владивостока
Общественный транспорт Владивостока сегодня, 19 ноября, работает в режиме рабочего дня. На внутригородские маршруты вышло 528 автобусов, 8 троллейбусов и 12 трамваев.
Как сообщили в управлении транспорта администрации города, в случае если на каком-то маршруте наблюдается затрудненное движение из-за дорожной обстановки, информация об этом оперативно передается в единую дежурную диспетчерскую Владивостока. Оттуда - в дорожные службы, которые направляют на указанные точки спецтехнику.
Так, сегодня утром наблюдалось замедленное движение автотранспорта на участке от Баляева до Нейбута. К этому часу движение здесь нормализовалось, автобусы идут по графику.
Администрация города обращается с просьбой к автомобилистам не парковаться и тем более не бросать машины на остановочных пунктах – это мешает и автобусам, и пассажирам.
По информации ОАО «Электрический транспорт», в работе трамваев и троллейбусов сегодня перебоев не зафиксировано.
Напомним, минувшим днем Владивосток оказался во власти снежной стихии. В городе выпало полторы месячной нормы осадков. Уборкой снега и наледи на дорогах краевого центра сегодня занято более 150 единиц спецтехники.
Движение общественного транспорта можно отследить в режиме онлайн на сайте http://transport.primorsky.ru.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
20.05.2019 Движение троллейбусов во Владивостоке восстановлено
-
20.05.2019 Во Владивостоке контейнеровоз оборвал троллейбусную контактную сеть
-
09.11.2018 Движение трамваев во Владивостоке восстановлено
-
03.05.2018 Движение трамваев и троллейбусов во Владивостоке восстановлено
-
07.03.2017 Автобусы, с которых торгуют цветами,вносят сумятицу в работу общественного транспорта Владивостока
-
01.12.2014 Общественный транспорт Владивостока работает в штатном режиме
Добавить комментарий