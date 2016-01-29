"Хозяин убери машину": автомобиль оказался в опасной ситуации во Владивостоке

Автомобиль попал в опасную ситуацию во Владивостоке. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps.control, на припаркованное у дома по проспекту 100 лет Владивостоку, 37а обрушился лед с крыши.

Фото было опубликовано в соцсети. Под постом написали: "На машину падает лёд с крыши, хозяин, убери её!".

По словам очевидцев, в настоящее время автомобиль уже отогнали в безопасное место.

Однако, судя по фотографии, лобовое стекло получило пробоину и хозяину предстоит ремонт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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