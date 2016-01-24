В Приморье отменили режим ЧС регионального характера. Об этом "Вести: Приморье" сообщают со ссылкой на телеграм-канал правительство края.

Напомним, в Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, был введен режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. В воскресенье 6 декабря движение по мосту открыли.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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